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Bakan

Kızılcahamam’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı , annesinin köyü olan Belpınar Mahallesi’ni ziyaret etti

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Bakan Murat Kurum
ANA ocağına gelen Bakan Kurum ve AK Parti Ankara İl Başkanı'nı, Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belpınar Mahallesi Muhtarı, dernek başkanı ve mahalle halkı karşıladı. Mahalle derneği ve muhtarlığı tarafından Bakan Kurum için kurban kesilerek köy konağında sohbet edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum köy ziyaretinin ardından, Yukarı Çanlı Mahallesi'nde sivil toplum kuruluşları ve Muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun katıldı.

ADAYLARLA BULUŞTU
Kızılcahamam'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçe içerisinde ziyaretlerde bulunarak Cumhur ittifakı aday tanıtım toplantısına katıldı. AK Parti Kızılcahamam Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Seçim Koordinasyon Merkezine gelerek, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile sohbet edip seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'ın doğa ve termal güzelliklerini ortaya çıkaracak yatırımların yapılması için çalışılacağını dile getirerek adaylara başarılar diledi.

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