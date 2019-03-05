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Başkan Ak, yeni hayvan barınağını inceledi

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Başkan Ak, yeni hayvan barınağını inceledi
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, sokak hayvanları için inşa edilen hayvan barınağını ziyaret etti. Keçiören sokaklarında başıboş dolaşan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını muhafaza etmek için Bağlum'da 3 bin 430 metrekarelik alana inşa edilen hayvan barınağının son durumuna ilişkin bilgiler alan Ak, "Sokak hayvanlarına ilişkin şikâyetlerin çözüme kavuşturulması için inşa ettiğimiz barınağımız Keçiören'e hayırlı olsun" dedi. Barınağın hizmete açıldığını belirten Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, şu anda sokak hayvanlarının yeni barınakta misafir edildiğini ve bakımlarının burada yapılmaya başladığını belirtti.
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Başkan Ak, yeni hayvan barınağını inceledi
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