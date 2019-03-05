Cumhur İttifakı Mamak’ta konser verdi

BUGÜN NELER OLDU

Mıllıyetçı Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen konser Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleşti. Konsere Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse katıldı. Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleşen konsere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Cumhur İttifakı'nın bin yıllık kardeşliğin teminatı olduğunu söyleyerek, "Vereceğiniz her oy, şer odaklarına birer cevap olacaktır. 15 Temmuz sürecinde dik duruşu ile milletimizin gönlünde taht kuran bilge liderimize desteklerinizi bekliyoruz" dedi.