Hamamönü’nde konak yangını

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Hamamönü Çarşısı'ndaki Sarıkadın Sokak'ta kıraathane, restoran, kırtasiye ve kına evi olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dün sabah saatlerinde çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek konağın bitişiğindeki iki tarihi binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.Alevler yangının çıktığı ahşap konağın her yanını sararken, bitişikteki binaların çatı ve bazı bölümleri de alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında tarihi bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bitişikteki binalarda da hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.YANGININ meydana geldiği iş yeri sahiplerinden Süleyman Mazlum, yangının nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Mazlum, "Burada 7 tane dükkan var. 70 kişi bu dükkanlardan ekmek kazanıyor. Yangından bütün dükkanlar hasar görmüş. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Kasti yapılan bir şey değildir. Şüphelendiğimiz kimse yok. Burada böyle şeyler olmaz zaten. Devletimizin hasarı karşılamamız için bize yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu. İş yerinde çalışan Süleyman Mazlum'un oğlu Mustafa Mazlum ise, "Yangının nasıl çıktığı hakkında bir bilgimiz yok. Sabaha karşı 5.30-6 arası çıktığını söylediler. Apar topar buraya geldik. Maddi bir hasar oluşmuş. Allahtan can kaybı yok" dedi.