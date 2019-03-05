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CUMHUR İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, en önemli ihtiyaçlarından birisinin ilçeye gelen öğrenci ve öğrenci yakınlarının konaklaması olduğunu ifade ederek, göreve geldiklerinde öğrenci ve yakınlarına konuk evi yapacaklarını açıkladı. Şimşek, "İlçemizde başta Polis Akademisi olmak üzere birçok eğitim ve öğretim kurumu bulunmaktadır. Ancak ilçe merkezimizde konaklama birimlerinin az olması sebebi ile şehir dışından gelen öğrencilerimiz ve yakınları, ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Bu mağduriyetlerini giderilmesi amacıyla ilçemizde öğrenci ve yakınlarına konuk evi yapılacaktır" dedi.