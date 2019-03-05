Öğrencilerin elleri iyiliğe, gönülleri kardeşliğe ortak oldu

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLAR Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Zennube Esen, 100 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen projenin, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in "Kim, ümmetimin fesada uğradığı (bozulduğu) bir zamanda benim sünnetime sarılırsa, ona yüz şehit sevabı vardır" hadisinden esinlenilerek gerçekleştirildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2023 Eğitim Vizyonu konuşmasındaki "Medeniyetin çekirdeği insansa, insanın çekirdeği de çocuktur" sözlerine önem verdiklerini belirten Okul Müdürü Adem Şimşek ise, "Bir iyilik diye çıktığımız bu yolda arkamıza dönüp baktığımızda iyiliğin büyük bir manevi gücünün olduğunu ve akşamdan sabaha çıkan mantarlar gibi etrafımızı kuşatarak yayıldığını gözlemledik" dedi.Toplumda unutulmaya yüz tutmuş değerlerden selamlaşmak, hasta ziyaretlerinde bulunmak, davetlere icabet ederek, hediyeleşerek, nasihat dinlemek, cenaze namazına katılmak alışkanlıkların önemli olduğuna dikkat çektiklerini belirten Adem Şimşek, "El emeği göz nuru ürünlerle açtığımız hayır kermesimizle sınıfımız adına bir yetim kardeş edindik, okulumuz adına yapılan katarak ameliyatlarına destek olduk, vicdanlarımızdaki sızı olan Yemenli kardeşlerimize de yangına su taşıyan karıncalar misali olduk" diye konuştu.