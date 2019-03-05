Sincan’da “Oryantiring” rüzgârı

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda 'oryantiring' sporunu vatandaşlarla buluşturdu. Hem zihinsel hem de fiziksel gelişim sağlayan spor, 14-16 yaş arası liseli gençleri bir araya getirdi. Harita yardımıyla, hedef bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olan "Oryantiring" hem zihinsel hem de bedensel becerilerin gelişiminde olumlu bir etkiye sahip. Oryantiring İl Temsilcisi Temel Bulut, bu sporun Avrupa ve Kuzey ülkelerinde yaygın olarak oynandığını ve sadece gençlerin değil, yaşlıların da doğada bu sporu yaptığını söyledi.