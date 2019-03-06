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Yemek Günleri’

’ın Büyükelçiliği tarafından ‘Azerbaycan Yemek Günleri’ açılış kokteyli düzenlendi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
‘Azerbaycan Yemek Günleri’
ANKARA'DA gerçekleştirilen, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliği yaptığı kokteyle, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin Azerbaycan için yabancı bir ülke olmadığını belirten Büyükelçi İbrahim, "Umuyorum sizler hafta boyunca sadece Azerbaycanlı şeflerin ellerinden Azerbaycan yemeklerinin tadına bakmayacaksınız, Azerbaycan'ın kültürünü, yemeğini ve müziğini seveceğinizden hiç şüphem yok. Biz büyükelçilik olarak her zaman sizlere Azerbaycan kültürünü daha fazla tanımanız için yardımcı olacağız" dedi. Program, Azerbaycanlı konuk şefler Mirmövsüm Dadashov ve Tural Bayramov tarafından hazırlanan Azerbaycan mutfağından lezzetlerin konuklara ikram edilmesiyle son buldu.
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