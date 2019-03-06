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Beypazarı’nda ’na yoğun ilgi

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Beypazarı’nda Cumhur İttifakı’na yoğun ilgi
BEYPAZARI'NDA düzenlenen Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Barış Aydın, Nevzat Ceylan, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları'nın katıldığı toplantıda Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan projelerini anlattı. AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın proje tanıtımının ardından yaptığı konuşmada salonu hıncahınç dolduran kalabalığa seslenerek, bu ilgi ve sevginin seçimin sonucunu şimdiden gösterdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi. Soylu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan için destek istedi.
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Beypazarı’nda Cumhur İttifakı’na yoğun ilgi
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