Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Bir Çocuk Bir Umut Derneği 9 yaşında

Bir Çocuk Bir 9 yaşında

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Bir Çocuk Bir Umut Derneği 9 yaşında
GÖNÜLLÜLERLE birlikte köy okullarını güzelleştirip, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bir Çocuk Bir Umut Derneği, kuruluşunun 9. yıl dönümünde gönüllü hikayelerini katılımcılar ile paylaşacak. 2010 yılında Marmara Üniversitesinde bir öğrenci kulübü olarak faaliyetlerine başlayan, 2017 yılında dernekleşen "Bir Çocuk Bir Umut" 9. yılını gönüllüleri ile birlikte kutluyor. Kurulduğu yıldan bu yana 62 ildeki 145 köy okulunda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik atölyeler, etkinlikler yapan dernek, ayrıca her proje yaptığı okulun kütüphanesini kitaplarla, ana sınıfını oyuncaklarla zenginleştiriyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Çocuk Bir Umut Derneği 9 yaşında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN