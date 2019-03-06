Bir Çocuk Bir Umut Derneği 9 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

GÖNÜLLÜLERLE birlikte köy okullarını güzelleştirip, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Bir Çocuk Bir Umut Derneği, kuruluşunun 9. yıl dönümünde gönüllü hikayelerini katılımcılar ile paylaşacak. 2010 yılında Marmara Üniversitesinde bir öğrenci kulübü olarak faaliyetlerine başlayan, 2017 yılında dernekleşen "Bir Çocuk Bir Umut" 9. yılını gönüllüleri ile birlikte kutluyor. Kurulduğu yıldan bu yana 62 ildeki 145 köy okulunda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik atölyeler, etkinlikler yapan dernek, ayrıca her proje yaptığı okulun kütüphanesini kitaplarla, ana sınıfını oyuncaklarla zenginleştiriyor.