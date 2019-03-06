Breakdance’ın kalbi Ankara’da atacak

DÜNYANIN en prestijli breakdance yarışması olan ve 30'u aşkın ülkede düzenlenen RedBull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek.
B-boyların yanı sıra kadın breakdansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.
Ön eleme turları ve breakdance atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon PerformanceHall'da yapılacak. Saat 15.30'da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone'ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak.
Yarışmada ülkelerin en iyileri Hindistan'daki büyük finalde yer alacak.