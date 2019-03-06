Breakdance’ın kalbi Ankara’da atacak

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en prestijli breakdance yarışması olan veB-boyların yanı sıra kadın breakdansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışmaÖn eleme turları ve breakdance atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon PerformanceHall'da yapılacak.Yarışmada ülkelerin en iyileri Hindistan'daki büyük finalde yer alacak.