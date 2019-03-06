Buyrukçu: Sağlığınızı planlayın

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YATIRIMCI ve Sanayici İş Adamları Derneği (YATSİAD) yönetici ve üyeleri, yoğun iş temposundan sıyrılıp "Sağlıklı yaşlanma" seminerinde bir araya geldi. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buyrukçu sanayici, işadamı veya CEO'ların çok yoğun stres altında ve genelinin sağlıklarını ihmal ederek çalıştıklarını söyledi. Buyrukçu, "Bu yoğunluk ve stres ortamında düzensiz beslenen, uykusuz kalan, sağlıkla ilgili şikâyetlerini öteleyen iş insanları ne yazık ki sağlıksız yaşlanmaya doğru yol almaktadır" dedi. İşadamlarına tıpkı iş yaşamları gibi sağlıklarını da planmaları tavsiyesinde bulunan Buyrukçu, "Altından kalkamıyorsanız bir uzmandan yardım alarak kendinize mutlaka bir sağlıklı yaşam programı uygulamalısınız. Düzenli olarak tetkikleri yaptırarak hangi tedavi ve desteklere ihtiyaç duyduğunuzu belirlerseniz sadece sağlığınızı korumakla kalmaz aynı zamanda enerji ve verimliliğinizi de arttırırsınız" diye konuştu.