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Çocuklara hayvan sevgisi öğretilecek

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Çocuklara hayvan sevgisi öğretilecek
ANKARA Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ı ziyaret etti. Tanrıverdi, "Düşüncemiz eğitim camiasına, öğrencilerimize, ailelerine Veteriner Hekimlik mesleğini tanıtmaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte ortak bir komisyon kurarak belirlenecek pilot bölge ve okullarda ders niteliğinde gerçekleştireceğimiz sunumların sonucunda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, ailelerinin hayvanlara bakışı pozitif yönde değişecektir. İlan panolarında hazırlayacağımız afiş ve broşürleri asarak yıl boyu bilgilendirme kampanyamızın sürmesini sağlayacağız" dedi.
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