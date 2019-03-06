Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ‘Hizmetlerimizi seyredin’

‘Hizmetlerimizi seyredin’

Giriş Tarihi: 6.3.2019
‘Hizmetlerimizi seyredin’
KENDISINI dinlemeye gelen vatandaşlardan destek isteyen Özhaseki, şöyle devam etti: "Büyükşehir adayı olarak gerek AK Partili gerekse Milliyetçi Hareket Partili 25 kardeşlerimle birlikte hizmete hazırız. Bizler, kol kola gireceğiz, gayret edeceğiz, asla mazeret söylemeyeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz. Sizler de eğer bizi sevdiyseniz, hizmet etmemizi söylüyorsanız lütfen 31 Mart'a kadar biraz gayret edin, eşe dosta bu söylediklerimizi ve gerçekleri anlatın. 31 Mart akşamında da inşallah görev omuzlarımızda kalırsa zaten vebal sizden gidiyor, kenara çekilin, hizmetlerimizi seyredin."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hizmetlerimizi seyredin’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN