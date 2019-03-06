BUGÜN NELER OLDU

KENDISINI dinlemeye gelen vatandaşlardan destek isteyen Özhaseki, şöyle devam etti: "Büyükşehir adayı olarak gerek AK Partili gerekse Milliyetçi Hareket Partili 25 kardeşlerimle birlikte hizmete hazırız. Bizler, kol kola gireceğiz, gayret edeceğiz, asla mazeret söylemeyeceğiz, sizlere hizmet edeceğiz. Sizler de eğer bizi sevdiyseniz, hizmet etmemizi söylüyorsanız lütfen 31 Mart'a kadar biraz gayret edin, eşe dosta bu söylediklerimizi ve gerçekleri anlatın. 31 Mart akşamında da inşallah görev omuzlarımızda kalırsa zaten vebal sizden gidiyor, kenara çekilin, hizmetlerimizi seyredin."