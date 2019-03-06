Kol kola gireceğiz size hizmet edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Özhaseki, Nallıhan'da partisince düzenlenen mitingde konuştu. Ankara'nın Türkiye'nin gurur kenti olduğunu söyleyen Özhaseki, belediye başkan adaylığı görevinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Özhaseki, adaylığı ilan edilmeden önce çalıştığını, projeler hazırlayarak bunları kitapçık haline getirip tüm Ankara'ya dağıttıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kitapçıklarda metro sistemlerinin nereden başlayıp nereye götürüleceği belli, kaç yerde yeşil alan yapacağımız da belli. Spor projelerimiz, kültür sanat projelerimiz, gençler için, kadınlar için ne vadettiğimizi de yazdık. Bunun da altına imza attık, kitap haline getirdik, bütün Ankara'ya dağıtıyoruz. Niye? Vatandaş gerekirse 5 sene sonra, 'Bunu söylediniz, niye yapmadınız?' diye bizden hesap sorsun diye yapıyoruz. Bu, bizim vatandaşa olan saygımızdan, bir taraftan da kendimize olan öz güvenden kaynaklanıyor."Nallıhan ile ilgili projelerini de anlatan Özhaseki, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Nallıhan'a geliş yolundaki duble yol çalışmalarını takip edecekleri ve Nallıhan'a doğalgazın getirileceği müjdesini verdi. Doğalgazın Nallıhan'ın yakınlarına kadar geldiğini söyleyen Özhaseki, "İnşallah doğalgazı da getireceğiz. Kışımız biraz sert geçiyor, hanımlarımız da beylerimiz de zorlanıyorlar. Bu sıkıntıdan sizleri kurtaracağız, endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı. Eksik kalan köy yollarına da bu yaz sıcak asfalt dökeceklerini kaydeden Özhaseki, tarımla uğraşan vatandaşlara da destek vereceğini söyledi. Özhaseki, "Onların ürünlerinin desteklenmesi, satış yerlerinin oluşturulması, pazarlanması hususunda bizim daire başkanlığımız var. Sonuna kadar buradaki kardeşlerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi için destek projelerini hem açıklayacağız hem de burada yerinde uygulayacağız" dedi.ÖZHASEKİ konuşmasının ardından Nallıhan esnafıyla bir araya geldi. Çayırhan Mahallesi'nde projelerini anlatan Özhaseki, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Özhaseki, kendisine seslenen asker annesine, "Ablam diyor ki, 'Benim oğlum asker, yemin törenine gittim, sen orayı saray yapmışsın.' Allah razı olsun" yanıtını verdi.