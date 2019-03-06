Şahika Ercümen başarı hikâyesini anlatacak

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DÜNYA rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ANKAmall'a geliyor. Antarktika'daki başarısıyla Türk kadınının gücünü tüm dünyaya kanıtlayan Şahika Ercümen, başarı hikayesini ilk kez 9 Mart'ta Ankaralılarla paylaşacak. Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını tüm dünyaya duyuran 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ANKAmall'un konuğu olacak dünya rekortmeni Ercümen, 9 Mart'ta "Yaparım Bilirsin" konsepti ile Ankaralı kadınlarla buluşacak; Türk kadınının potansiyelini, isterse neler yapabileceğini ve motivasyon sırlarını anlatacak.