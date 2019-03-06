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başarı hikâyesini anlatacak

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Şahika Ercümen başarı hikâyesini anlatacak
DÜNYA rekortmeni Şahika Ercümen, Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ANKAmall'a geliyor. Antarktika'daki başarısıyla Türk kadınının gücünü tüm dünyaya kanıtlayan Şahika Ercümen, başarı hikayesini ilk kez 9 Mart'ta Ankaralılarla paylaşacak. Antarktika'da tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu olarak adını tüm dünyaya duyuran 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ANKAmall'un konuğu olacak dünya rekortmeni Ercümen, 9 Mart'ta "Yaparım Bilirsin" konsepti ile Ankaralı kadınlarla buluşacak; Türk kadınının potansiyelini, isterse neler yapabileceğini ve motivasyon sırlarını anlatacak.
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Şahika Ercümen başarı hikâyesini anlatacak
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