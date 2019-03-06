Sesi görenler startı 6 Nisan’da veriyor

BUGÜN NELER OLDU

MANHATTAN Otel'de yapılan kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve kulüp temsilcileri katıldı. Gürsoy, ligin ismini Sesi Görenler Futbolu olarak değiştirdiklerini belirtip, "Bu da UEFA'dan yılın pazarlama ödülünü aldı. Engelli futbolunun kaderi, TFF ile yapılan stratejik işbirliğiyle bu şekilde evrildi. Bugün artık görme engeliler futbolunda Türkiye, Avrupa'da söz sahibi ve favori olan bir ülke haline geldi" dedi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise deplasmanlı futbol liginin kurulmasıyla Avrupa'da favori takım haline gelindiğinin altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti. 8 takımın katılımıyla 6 Nisan'da oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak yeni sezon, 16 Kasım tarihinde sona erecek. Ligde ilk haftanın programı şöyle: 15 Temmuz Akıncılar GESK-İzmir Çağdaş Görmeyenler Çankaya Belediyesi-Bursa Yıldırım Belediyesi GESKDenizli GESK-TURGED Yenimahalle Belediyesi GESK-Kayseri GESK