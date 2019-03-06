BUGÜN NELER OLDU

ATILIM Üniversitesi, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü ile Yazılım Topluluğu işbirliğinde 'Teknolojide Atılım ve Kariyer Zirvesi' paneli düzenledi. Bu kapsamda, özel sektör ve üniversite iş birliğiyle öğrencilerin bütün süreçlerde aktif olarak yer almaları amaçlanıyor. Atılım Üniversitesi Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, dijitalleşmenin sektörler ve kariyer hedefleri üzerindeki etkilerini içeren konular ele alındı. Panele katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, öğrencilerin kendilerini yetiştirirken bugüne değil geleceğe bakarak analiz yapabilen insanlar olarak yetişmeleri gerektiğini vurguladı. Uzman ve uygulayıcıların katıldığı panel bugün sona erecek.