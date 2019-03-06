Tiryaki’den sanayi çalışanları için modern sosyal tesisler

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VEYSEL Tiryaki, sosyal tesislerde, "Mesleki yeterlilik eğitimleri, yabancı dil merkezi, psikolojik ve sosyal destek merkezi, sağlık merkezi, spor merkezi ve kapalı yüzme havuzu bulunacak. Sanayi çalışanlarımız, sanayi içerisinde rahatlamak için kaliteli ortam ve kendilerini geliştirmek için de özel kurs ve atölyelere ücretsiz ulaşacak. Sanayicimiz ve çalışanlarımız mutlu ve huzurlu olursa, bu üretime ve ülkenin katma değerine yansır. Sanayicimiz ve esnafımız hak ettiği değere kavuşacak" dedi.Yenimahalle'nin Türkiye'nin en önemli organize sanayi merkezlerine sahip olduğunu söyleyen Veysel Tiryaki, "Sanayi çalışanları sosyal tesisleri sanayici ve esnafımız için ilk olacak" diyerek, "Tesislerde sanayi bölgesi çalışanlarının ihtiyaç duyduğu güncel teknolojik gelişmeler, program, alet ve teçhizat kullanımlarının öğrenilmesi gibi eğitimler de verilecek. Çalışanların katılabileceği yabancı dil kursları düzenlenecek. Uygulanan destek programları ile uzman psikologlar eşliğinde talep eden çalışanlara, psikolojik destek sağlanacak. Tesis içerisinde halı saha ve çok amaçlı saha bulunan bir açık hava kompleksi inşa edeceğiz. Ayrıca kapalı alanda olimpik yüzme havuzu, hamam, sauna ve fin hamamı bulunan bir tesisimiz de mevcut olacak. İçinde aile hekimliği, göz ve diş hastalıkları muayenesi imkânları bulunan bir sağlık merkezini tesisimizin içine kuracağız" ifadelerini kullandı.