Yalçın Topçu’dan Siteler esnafına ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Siteler Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi yönetimi ve Siteler esnafıyla bir araya gelerek, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki'yi gençlik yıllarından beri tanıdığını söyleyerek destek isteyen Topçu, esnafın şehrin, gözü, kulağı, eli ve kolu olduğunu söyledi. Topçu, şunları kaydetti: "Esnaflarımızın temsilcisi olan oda başkanımız ve değerli yönetimi ile 31 Mart seçimleri ile ilgili bir araya geldik. Ankara'nın, ülkemizin bugünü ve geleceği için destek istedik. Ülkemizin geleceği için istikrara sahip çıkılmasına memnun olduk."