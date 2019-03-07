A.Gücü’nden vefa

BUGÜN NELER OLDU

A.GÜCÜ Başkanı Mehmet Yiğiner, Antalya deplasmanı dönüşünde yaşanan kazada hayatlarını kaybeden sarı-lacivertli kulübün taraftarlarından Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün acısını hâlâ yaşadıklarını belirterek, "Bu iki kardeşimizin cenazesinde, tüm takımların taraftarları yer aldı. Tribünlerdeki birlik ve beraberlik sürmeli" dedi. Acılı günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür eden Yiğiner, Cumartesi günü evimizde Bursaspor ile oynayacağımız maçın hasılatını kaybettiğimiz iki kardeşimizin ailelerine vereceğiz. Ailelere birer ev almak istiyoruz. Bursaspor maçında taraftarlarımızın stadı doldurmalarını ve bu hedefimizi desteklemelerini bekliyoruz" diye konuştu.Bursaspor maçının çok coşkulu geçmeyeceğini ancak iki takım taraftarlarının güzel bir atmosfer oluşturacağına olan inancını dile getiren Yiğiner, "Bursaspor bizim kardeş takımımız. Bu birlik ve beraberlik havasını daha da güçlendireceğiz. Tüm kulüpler, renkler, kaza sonrasında bir araya geldi, bu devam etmeli. Spor birleştirici bir unsur. Acımız çok büyük, yaralarını saracağız. Bu kaza olmasaydı iyi olurdu ama kaderleri böyleymiş. İnşallah bir daha bu tür kazalar yaşamayız" değerlendirmesinde bulundu. Futbolun taraftarlarla güzel olduğunun altını çizen Yiğiner, "Kaza sonrası İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, bizleri yalnız bırakmadı. Başta bakanlarımız olmak üzere kulüp başkanlarına ve camialarına teşekkür ediyoruz. Acılı günümüzde bizi yalnız bırakmadılar" diyerek sözlerini noktaladı.SÜPER Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü-Bursaspor maçının daha önce 13.30 olarak açıklanan saati 19.00 olarak değiştirildi. Yapılan açıklamada, "Antalyaspor deplasman maçı dönüşü meydana gelen üzücü kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarlarının ailelerine bu maçın hasılatının verilecek olması ve birçok kulüp taraftarlarının katılımı ile spordaki birlik beraberliğin devamlılığı amacıyla yapılan başvuru üzerine, karşılaşmanın saat 19.00'da Eryaman Stadı'nda oynanması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.