Avni Yıldırım’dan Gözgeç’e ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

PROFESYONEL boksör Avni Yıldırım, Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'i makamında ziyaret etti. Gözgeç, Yıldırım'ın ABD'li Anthony Dirrell'e kaybettiği Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçını değerlendirip şunları söyledi: "Bu müsabakanın rövanşının yapılması için karar alındı. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman 25 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Burada sürpriz kararlar çıkabilir. İlk maçta Avni doktor kararıyla mağlup olmuştu. Biz rövanşın İstanbul'da yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.