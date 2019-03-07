BELMEK’ten karma sergi

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri (BELMEK) kurslarında eğitim alan kursiyerler, çalışmalarını karma sergide topladı. Sincan ve Yenimahalle BELMEK kursiyerleri, el emeği göz nuru eserlerini Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergiledi. BELMEK kurslarında usta eğitmenlerden ücretsiz aldıkları dersler ile hobi edinen hatta ailesine ekonomisine katkı sağlayan başkentli kadınlar, birbirinden renkli ürünleri sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Yenimahalle ve Sincan BELMEK kursiyerlerinin ürünlerinin sergilendiği "El Emeği Göz Nuru Karma Sergisi"nin açılışını Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz birlikte yaptı. Tiryaki, "El emeği olan her şey bizim için çok kıymetli. Bu kurslar sayesinde kadınlarımızın ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha keşfetmiş olduk" dedi. Karma sergide takı, el nakışı, hat, tezhip, mozaik ahşap rölyef, yağlı boya, resim, deri işlemeciliği gibi 31 branşta eserler yer aldı.