Çocuklar için Türk masalları kitaplaştırılacak

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ATATÜRK Kültür Merkezi Başkanlığı'nın "Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler" projesined seçilecek masallar, 4-8 yaş aralığındaki çocuklara uygun hale getirilerek 'Masal Masal Türkiye' adıyla yayımlanacak. 'Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler' projesinin ilk toplantısı 1 Mart'ta yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, büyük bir boşluğun doldurulacağını ve önemli bir kültür hizmetinin yerine getirileceğini söyledi. Üzerinde durulan ve tartışılan metinler arasından ilk etapta 5 masalın seçilerek çocuklara daha uygun hale getirilmesi hususunda mutabakata varıldı.