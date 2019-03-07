Dezavantajlı kesimlerin sorunları önceliğimiz

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'den bir ilk daha. Ankara'da 10 radyondan canlı yayınlanan programda, Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek, radyo programı sosyal medya üzerinden işitme engelli vatandaşlar için işaret diliyle yayınlandı. Veysel Tiryaki, "Yenimahalle'de önceliğimiz dezavantajlı kesimlerin sorunlarını çözmek olacak. Yeşil alanlardan sosyal donatılara kadar kenti dezavantajlı kesimlerin rahatça hareket edebileceği, üretebileceği ve eğitim alarak katma değer oluşturacağı alanlara dönüştüreceğiz" diye konuştu. Yenimahalle için açıkladığı 200'ün üzerinde projeyi Yenimahalleliler ile radyolar ortak yayınında paylaşan Tiryaki, "Ben bugüne kadar benden önceki dönemden belediyeye ait bir metre kare yer satmadan, hiçbir finans kuruluşundan kredi ve destek almadan, belediyenin öz kaynakları ile Türkiye çapında projeler gerçekleştirdim. Sattığımız yerler oldu, ancak onları zaten sıfırdan bir ürettik ve satarak belediyeye kaynak oluşturduk. Tüm projelerimizi bilgimizle, tecrübemizle, belediyenin öz kaynakları ile yaptık. Yenimahalle'de de bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.