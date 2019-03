Hayata kartal pençesi

BUGÜN NELER OLDU

Yıldız Kartal; yaşam öyküsüyle herkese ilham verecek bir isim… Kişilerin engelli olarak etiketlenmesini, engelli olanlara acıyarak yaklaşılmasını ya da başardıklarına bakıp engellerini vurgulaya vurgulaya övgüler yağdırılmasını sevmiyor. 35 yaşında Hatay doğumlu bir anne o… Evli ve 8 yaşında bir kızı var. Daha 8 aylıkken omurilik ve beyninde tümör tespit edilmiş. Hastalığı yüzünden yürüyemediği için ilk ve orta okulu dışarıdan bitirmiş. Lise için ortopedik engelliler okulunda okumak için Ankara'ya gelmiş. İşte Yıldız Kartal'ın ağzından yaşadıkları ve sporla geçen hayatı."Basketbol tamamen tesadüf olarak hayatıma girdi. 2000 yılında bir arkadaşım 'Ben basketbol oynuyorum sen de oynar mısın? Seni korkutmasın, bir kere dene" dedi. Engelli basketbolu ve üstelik takımdaki tek kadın olmak. Birçok erkekle mücadele edebilecek olmak. Zihnen ve sosyal yaşantıda bunun mücadelesini veriyoruz. Ama bedensel olarak nasıl olur diye düşünmedim değil. Ve o sandalyeye oturduktan sonra 19 yıl kalkmadım. Ankara'daki yatılı okula gelerek liseyi tamamladım. Ancak o sene milli takıma seçilme sebebiyle yoğun antrenman ve kamp programları yatılı okul şartlarına uymadığı için tek başıma ev tutarak yaşamaya devam ettim."KARTAL, 19 yıl boyunca farklı kulüplerde forma giymiş. Antakya Sevgi Engelliler Spor Kulübü, Kara gücü, Antalya Büyükşehir Belediye, Çankaya Büyükşehir Belediye, Balıkesir Büyükşehir Belediye, KK.C Spor Kulübü ve Fenerbahçe… Tekerlekli sandalye basketboluna başladıktan iki yıl sonra A Milli Takım'a yükselirken, 14 yıl boyunca Ay-yıldızlı formayı terletmiş. Basketbol dışında da sporun birçok dalıyla ilgilenen Yıldız Kartal, "Spor benim için bir yaşam biçimi. İnandığım her mücadelemi devam ettirdim. İki kez engelli halter branşında Türkiye Şampiyonu oldum. 9 ay kadar okçuluk branşı ile ilgilendim ancak sponsor engeline takıldım. Bungee Jumpıng, yamaç paraşütü ile birkaç kez atladım. Tüplü dalış yapıyorum. Sıradaki hayalim akvaryumda 'köpek balıkları ile dalış yapmak' ve uçaktan 'serbest düşüş atlayışı' yapmak. İki hedefime de çok yaklaştım" diye konuştuUZUN yıllar sporun dışında sanatın birçok dalı ile de ilgilenen 35 yaşındaki Kartal bu özelliğini de şöyle anlattı: "14 yaşındayken müzikle tanıştım. Gitar çalmakla beraber sese odaklandım. Atölye çalışmaları yapıyorum. Sanatın kişisel gelişime ve psikolojik olarak olumlu sonuçlar doğurduğuna inandığımdan keçe iğneleme, deri kabartma, ahşap boyama, takı, dekoratif aksesuar yapıyorum. Türk ve sığınmacı vatandaşlarımızla beraber sergi açıyoruz. Şu an sığınmacı ve göçmenlerle dayanışma derneğinde insan kaynakları biriminde çalışıyorum. Sergiler açtım. Çalışmalarımla daha çok insana ulaşmak adına instagram üzerinde Estrelladizayn isimli sayfa açtım."YILDIZ Kaplan, olumsuz yorumlar ve eleştirilerle mücadele etmenin yolunu böyle bulmuş: "Basketbol oynuyoruz dediğimde pota alçalıyor mu, kurallar nasıl, değişiyor mu gibi sorular geliyor. Kurallar tamamen standart. Bizim sandalyemiz ayağımız gibi. Daha zor. Ben olumsuz yorumlara karşılık sağır kaplumbağayı oynamayı seviyorum. Kendime küçük hedefler koyuyorum. Bu zamana kadar istediğim her şeyi yaptım. Engelli birisi nasıl evlenir diye düşünürken bir de çocuğum oldu. Kadın olarak işiniz bir tık zorlaşıyor. Engelliyseniz daha da zorlaşıyor. Eşimle ortak noktamız çok. O da sporun içinden gelen biri. Spor Akademisi mezunu. Hep yanımda. Ona çok teşekkür ediyorum. Her zaman benim ve kızımızın yanında olduğu için."