Kızılay taksicilere kapatılamaz

BUGÜN NELER OLDU

Özhaseki, Memur-Sen Genel Merkezini ziyaretinde Genel Başkan Ali Yalçın ve üyelerle görüşerek, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemleri hatırlatarak, belediyeler konusunda gerekli bilgi, beceri ve tecrübesi bulunduğunu ifade eden Özhaseki, destek istedi.Mehmet Özhaseki, daha sonra Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Altınpark'ta düzenlenen "Esnaf Buluşması" programına katıldı. Babasının ve dedesinin de esnaf olduğunu hatırlatan Özhaseki, "O kültürle büyüdük, o ortamı çok şükür iyi biliyoruz. Bizim esnaflık kültürümüzün temelinde Ahi Evran Hazretlerinin göçmen kabilelerine meslek öğretmesi, mesleğimizin edebini, adabını öğretmesi var" ifadelerini kullandı. Özhaseki, esnafın görüşü ve rızası olmadan hiçbir şeyin altına imza atmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu 'C' plaka meselesi, zamanında ihale edilmiş ama ihtiyaç olmadığı öyle belli ki ortalık karışmış. Bir daha bundan sonra böyle bir şey olmayacak, bundan endişeniz olmasın. İkinci bir konu arada sağda solda duyuyorum. Belediyecilikten hiç nasibini almamış, dünyadan haberi olmayan ve belediyecilik nedir bilmeyenler Kızılay'ı taksicilere kapatmaktan bahsediyor, asla böyle bir şey olamaz. Bundan herkes emin olsun. Kızılay'da orada tabii ki bir taraftan otobüsler hizmet edecek ama millete de hizmete edecek taksici kardeşlerimize orası devamlı açık kalacak, siz bunu bilin."