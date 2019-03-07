Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı
SPOR Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. 5'e 2 top kapma oyununa teknik direktör Osman Özköylü'nün de katılması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ve dayanıklılığa yönelik çalışma yapan mor-sarılı ekip yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmayı sonlandırdı. Tedavisi devam eden Tugay Kacar, Magaye ve Ali Ülgen idmana katılmadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN