Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. 5'e 2 top kapma oyununa teknik direktör Osman Özköylü'nün de katılması renkli görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ve dayanıklılığa yönelik çalışma yapan mor-sarılı ekip yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmayı sonlandırdı. Tedavisi devam eden Tugay Kacar, Magaye ve Ali Ülgen idmana katılmadı.