3 lisanslı sporcudan 1’i kadın

TÜRKIYE'DE lisanslı kadın sporcu sayısı son 17 yılda 25 kat artarken, genele bakıldığında yüzde 34'lük bir bölümü oluşturdu. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 60 federasyon içinde yapılan değerlendirmede, Türkiye'de toplam 4 milyon 983 bin 506 lisanslı sporcu bulunurken, bunların 1 milyon 679 bin 471'i kadınlardan oluştu. Türkiye'de 2002 yılında sadece 66 bin 356 olan lisanslı kadın sporcu sayısı, dün itibarıyla 1 milyon 679 bin 471'e ulaştı. En fazla lisanslı kadın sporcu (293 bin 725) Türkiye Satranç Federasyonunun bünyesinde yer aldı.