Ankaragücü kazanmaya alıştı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Bursaspor'u konuk edecek olan Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor.Antalyaspor'u 4 golle yenerek 3 puana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve kazanmaya alıştıklarını söyledi. Kaplan,dedi. Takımın kazanmaya alıştığını belirten tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı.Teknik direktör Mustafa Kaplan, ligde bu hafta karşılaşacakları Bursaspor ile saha dışında farkı bir kardeşlik ve dostlukları olduğunun altını çizip şunları söyledi:Onların deplasman grafiğini bakınca 1 galibiyetleri var. Ligin en çok berabere kalan takımı. Ama genç, dinamik bir oyuncu kadrosu var. Başında da kaliteli ve saygı duyduğum bir teknik direktör var. Onlar uzun bir aradan sonra bir maç kazandı. İki dinamik takımın maçı olacak. Kazanmak isteyen biziz. İnşallah 3 puanı alıp bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Mesafe daraldı. Ligde her puanın önemi var."Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sedat Akçağ, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.Ankaragücü, hayatını kaybeden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı. Başkan Yiğiner: "Deplasmandan dönerken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız" dedi.