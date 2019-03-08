Ankaragücü kazanmaya alıştı

Süper Lig'de Bursaspor'u konuk edecek olan Ankaragücü hazırlıklarını sürdürüyor. Sarılacivertlilerin Teknik Direktörü Mustafa Kaplan,
Antalyaspor'u 4 golle yenerek 3 puana ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve kazanmaya alıştıklarını söyledi. Kaplan, "Antalyaspor maçında 4 gol beklemiyordum ama 3 puanı bekliyordum. Biz Antalyaspor'a önde basarsak maçı kazanırız diye oyuncularımıza aktarmıştık. 4 gollü bir galibiyet bizi mutlu etti"
dedi. Takımın kazanmaya alıştığını belirten tecrübeli teknik adam, "Bu sezon ilk kez deplasmanda 4 gol atan bir takım var. 4 maçta 10 puan alan bir takım var. Her şey iyi gidiyor, bu da sahaya da yansıyor. Ankaragücü iyi yerlere gelecek"
ifadelerini kullandı.
"TÜM TAKIMLARLA KARDEŞİZ"
Teknik direktör Mustafa Kaplan, ligde bu hafta karşılaşacakları Bursaspor ile saha dışında farkı bir kardeşlik ve dostlukları olduğunun altını çizip şunları söyledi: "Bu saha dışında var ama saha içinde yok. Saha içinde kardeşlik diye bir şey düşünmüyorum. Biz kazanmak için oynayacağız. Bursaspor'un 27 puan, bizim ise 30 puanımız var.
Onların deplasman grafiğini bakınca 1 galibiyetleri var. Ligin en çok berabere kalan takımı. Ama genç, dinamik bir oyuncu kadrosu var. Başında da kaliteli ve saygı duyduğum bir teknik direktör var. Onlar uzun bir aradan sonra bir maç kazandı. İki dinamik takımın maçı olacak. Kazanmak isteyen biziz. İnşallah 3 puanı alıp bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. Mesafe daraldı. Ligde her puanın önemi var."
SEDAT CEZALI
Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sedat Akçağ, Bursaspor'a karşı forma giyemeyecek.
EREN VE MERT TURGUT, SİYAH TİŞÖRTLE ANILACAK
Ankaragücü, hayatını kaybeden 2 taraftarı için üzerinde isimleri yazılı 20 bin siyah tişört bastırdı. Başkan Yiğiner: "Deplasmandan dönerken trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren taraftarlarımız Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ı, Bursaspor maçında siyah tişörtle anacağız" dedi.