Başkentin yüz akları

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Kadınlar Günü'nü başkentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Her yıl birbirinden güzel ve anlamlı etkinliklerle başkentli kadınları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dopdolu bir programa ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, hafta boyunca devam edecek. İşte etkinliklerden bazıları:Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde Kadın Sığınma Evleri'nde kalan kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı kermesin açılışı ile başlayacak.Başkent Tiyatrosu "Komşu Köyün Delisi" oyununu sahneleyecek.8 Mart Cuma günü kadınlar, Gençlik Parkı Kadın Danışma Merkezi'nde bir araya gelecek.Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak programda da uzman konuklar, "İslam'da Kadın ve Türkiye'de Kadın Hakları" konulu panele katılacak.Türk ve mülteci kadınların hazırladığı "Kadınlar Birlikte Güçlü" temalı afişlerin yer alacağı Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda Kent Orkestrası da bir konser verecek.Ebruların yer aldığı sergi açılacak.Çevre ilçelerden gelmek isteyen kadınların ulaşımını da servislerle ücretsiz karşılayacak.