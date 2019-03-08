Ev hanımlığından kulüp başkanlığına

BUGÜN NELER OLDU

PARALIMPIK milli okçu Handan Biroğlu, kendisini milli takıma taşıyan ve kapatılmak üzere olan Onok Kulübü'nü satın aldı şimdi yeni sporcular yetiştiriyor..."Eski başkanımız kulübü kapatacağını söylemişti. Ben de kapanmasını istemedim. Çünkü bu kulüp 'beni ben yapan' bir yerdi. Bu çarkı döndüreceğime inandım. Sonrasında bu işin ticaret kısmına girdim" diyerekHayatın kendisini yenilikler sunduğunu anlatan Handan Biroğlu,Sporcular belli bir kademeye geldikten sonra bize ihtiyaçları kalmıyor. Biz sadece mental olarak yardımcı oluyoruz. Sporcularımız ilk önce spor ahlakıyla yetişsin ve insan olsunlar diyorum" dedi.Kulüp yönetmenin zorlukları olduğunu da anlatan başkan,Sponsorlar olsa çok daha iyi olur. Çünkü engelli kardeşlerimiz çok çalışamıyor. Malzeme alınca sıkıntı yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.TEKERLEKLI sandalyede hayatını idame ettiren 38 yaşındaki Handan Biroğlu, kızının doğumuyla hayatın kendisine yeni bir kapı açtığına inanıyor. Geçirdiği kazadan 1.5 sene sonra bir kız çocuğu dünyaya getiren Biroğlu, "Kızım olmasa bugün burada olmayacaktım. O gücü kendimde bulamazdım. Kızıma rol model olmak istedim. Bunun için de ya spor ya sanat ya da çalışma hayatını seçecektim. Spor bana daha yakın geldi. Okçuluğa başladım. Başladıktan 4 ay sonra antrenörlük eğitimine katıldım. 1. kademe antrenörlük belgesi aldım. Oradaki bir tanıdığım makaralı yay kategorisinde okçuluğa teşvik etti. Ardından milli takım seçmelerine katıldım. 6 ay kadar bir eğitim aldım. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik ve orada 3. oldum. Bununla beraber spora ve hayata bakış açım tamamen değişti" dedi.