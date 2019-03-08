Fil hastalığı nedeniyle üniversite okuyamadı

BUGÜN NELER OLDU

ANADOLU Lenfödem Derneği, Dünya Lenfödem Farkındalık Günü nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kültür Merkezi'nde program düzenledi. Hasta ve hasta yakınlarının da katıldığı programda, hastalara tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı ve uygulamalı egzersiz örnekleri gösterildi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Pınar Borman, fil hastalığının beyaz kan denilen dolaşım yetersizliğinden kaynaklı bir hastalık olduğunu ve erken tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden sorunlara yol açabildiğini söyledi.Lenfödem tedavisi gören 24 yaşındaki Ali Uyar hastalığının uzun yıllar tanısının konulmamasından dolayı sıkıntılar yaşadığını söyledi. 2 yaşında vücudunda şişlikler oluşan Ali çeşitli hastanelere gitse de hastalığının tanısın 17-18 yaşında konulduğunu aktardı. 2015'te fizik tedaviye başlayan Ali, tedavi için sık sık Muğla'dan Ankara'ya geliyor. Hacim küçültücü operasyonlar geçiren Ali'nin bacak kalınlığı eşitlenmeye çalışılıyor. Hastalığı nedeniyle günlük işlerini aksatan ve hayali olan üniversiteye gidemeyen Ali erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaptı.Özellikle yürürken ve merdiven çıkarken zorlandığını ifade eden Ali, "Erken tanı konulsa ben daha iyi olacaktım. Liseyi dışarıdan okumak zorunda kaldım. Üniversite okuyamadım. Akranlarım gibi yürüyüp koşamadım" diye konuştu. Tedavisinin devam ettiğini ve SSK desteği istediğini belirten Ali, "Tedaviye geç kalınsa bile pes edilmesin en azından hastalığın ilerlemesini durdurulabiliyor. Yüksek basınçlı lenfödem çorabı kullanmaya başlayacağım. Çoraplar 6 ayda bir değişiyor. Lenfödem çoraplarının SSK kapsamına alınarak Sağlık Bakanlığı'nın karşılamasını istiyorum" dedi.HACETTEPE Üniversitesi'nde 2015 yılında HÜ Lenfödem Uygulama Araştırma Merkezi kuruldu. Bu merkezde dünyada erken tanıda ve takiplerde çok önemli yeri olan, Türkiye'de sayılı merkezlerde bulunan L-DEX cihazımızla kanser cerrahisi sonrası fil hastalığını dakikalar içinde ücretsiz teşhis ediliyor.