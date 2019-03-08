Güzel işler başaracağız

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Üzülmez, başkent ekibinin başındaki ilk idmanına önceki akşam çıktı.belirtip, "İyi bir takım, karakterli bir takım, doğru oyunculardan kurulu bir takım ama futbolda iyi bir takım olmak yeterli değil. İyi de bir mücadele ortaya koymak gerekiyor. Takımdaki bütünlüğü ortaya çıkartmamız lazım.dedi.Takım içindeki havanın oldukça iyi olduğunu belirten Üzülmez,diye konuştu.ZOR bir fikstürün kendilerini beklediğini vurgulayan Üzülmez, "Fikstür üzerinden konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Fikstürü maç maç değerlendiriyoruz. Şu anda en önemli hedefimiz Altay maçı. Sait hocayla birlikte çıkışa geçen, saha içerisinde doğru oynayan bir Altay takımı var. Rakibin saha içinde yaptıklarını analiz edip, karakterimizi ortaya koyarak maçı kazanmak istiyoruz. 6 maçımızın içerde olması fikstürümüzün kolay olduğu anlamına gelmiyor. Rakiplerimize saygı duyarak önce bu ligi başarıyla tamamlayıp önümüzdeki seneye daha iyi hazırlanmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.Altay Adana (d) Bolu Giresun (d) Balıkesir İstanbulspor Karabük (d) Denizli Gazişehir (d) Adana Demir