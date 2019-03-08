Güzel işler başaracağız

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen İbrahim Üzülmez, başkent ekibinin başındaki ilk idmanına önceki akşam çıktı. Üzülmez, şampiyon olarak Süper Lig'e tekrar dönmek istediklerini
belirtip, "İyi bir takım, karakterli bir takım, doğru oyunculardan kurulu bir takım ama futbolda iyi bir takım olmak yeterli değil. İyi de bir mücadele ortaya koymak gerekiyor. Takımdaki bütünlüğü ortaya çıkartmamız lazım. Oyuncularımızla birlikte toplantımızı yaptık, kaynaştık Altay maçıyla birlikte bu takımın, camiaya karşı sorumluluklarını yerine getireceğini düşünüyorum. Fazla çalışarak hedefe hep birlikte ulaşacağız"
dedi.
OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM
Takım içindeki havanın oldukça iyi olduğunu belirten Üzülmez, "Ankara'nın havası soğuktur ama takımın havası iyi. Çalışmalarımıza başladık. Bu ligde tecrübeye sahibim. Oyuncularıma bu ligde mücadele etmeden başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anlattım. Ligdeki her takım güçlü ve kazanmak istiyor. İlk sınavımız son haftaların en başarılı takımı Altay'la. Zor bir maç bizi bekliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Umarım takımdaki birlikteliği ve sıcak ortamı hafta sonuna yansıtarak güzel işler başarmak istiyoruz"
diye konuştu.
FİKSTÜRÜMÜZ ZOR AMA MAÇ MAÇ YÜRÜYECEĞİZ
ZOR bir fikstürün kendilerini beklediğini vurgulayan Üzülmez, "Fikstür üzerinden konuşmak çok hoşuma gitmiyor. Fikstürü maç maç değerlendiriyoruz. Şu anda en önemli hedefimiz Altay maçı. Sait hocayla birlikte çıkışa geçen, saha içerisinde doğru oynayan bir Altay takımı var. Rakibin saha içinde yaptıklarını analiz edip, karakterimizi ortaya koyarak maçı kazanmak istiyoruz. 6 maçımızın içerde olması fikstürümüzün kolay olduğu anlamına gelmiyor. Rakiplerimize saygı duyarak önce bu ligi başarıyla tamamlayıp önümüzdeki seneye daha iyi hazırlanmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
İŞTE O MAÇLAR
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