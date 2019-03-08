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Kadının elinin değdiği en güzel mutfak

’te yemek ve pastacılık eğitimi alan kadınlar marifetlerini artırıyor. Kadınlar öğrendikleri yeni bilgileri ustalıkla soflara yansıtıyor

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Kadının elinin değdiği en güzel mutfak
ANKARA Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve El Becerileri Kursları'nda (BELMEK) ücretsiz yemek ve pastacılık eğitimi veriliyor. Ev hanımdan öğrenciye birçok yaş grubunun yoğun ilgi gösterdiği kurslar özellikle kadınların meslek edinmelerine de imkan sağlıyor. Kursiyerlerine, "Ev Yemekleri Yapımı Belgesi ve Pastacılık Belgesi" veren BELMEK, kadınların girişimci olmasına hatta kendi işletmelerini kurmasına da imkân sağlıyor. BELMEK Mutfağında; bir yandan aşçı ve pasta ustaları yetişirken bir yandan da hobi olarak birçok kültüre ait yemek tarifi öğreniliyor. Usta şefler tarafından 18-70 yaş aralığındaki kursiyerlere mutfak terimleri, yemek yapmanın ve sunumun püf noktaları, doğrama teknikleri ve pişirme yöntemleri gibi temel bilgiler kadar Osmanlı Mutfağı başta olmak üzere geleneksel Türk Mutfağı ve Dünya Mutfaklarından lezzetler uygulamalı olarak anlatılıyor. Yemek kurslarında en çok ilgi gören branşlardan biri de özel günler için açılan Pastacılık Kursları. Nişan, doğum günü, mevlit gibi özel günlerde sunulan ikramların yapılışının tüm detaylarıyla anlatıldığı kurslara, başkentli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.
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Kadının elinin değdiği en güzel mutfak
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