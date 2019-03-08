‘Kaligrafinin Çağrısı: Ses’ sergisi açıldı

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KÜRATÖRLÜĞÜNÜ Banu Bulduk Türkmen'in yaptığı 'Kaligrafinin Çağrısı: Ses' Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi'nde açıldı. Türken, sergide kaligrafi sanatının daha fazla kişiye tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi. Harfleri, güzel biçimler vererek yazma sanatı olan kaligrafinin yazılara ruh kattığını belirten Türkmen, "Kaligrafi, duyarlılıkla ve özgün bir şekilde harfi, eskitip yorumlayarak sanatçının kişiliğiyle bir araya geldiği biçime dönüştürmektir" diye konuştu. Türkmen, kaligrafiye olan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. 40 sanatçının eserinin yer aldığı sergi, 22 Mart'a kadar görülebilecek.