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: Ses’ sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 8.3.2019
‘Kaligrafinin Çağrısı: Ses’ sergisi açıldı
KÜRATÖRLÜĞÜNÜ Banu Bulduk Türkmen'in yaptığı 'Kaligrafinin Çağrısı: Ses' Hacettepe Üniversitesi Ahmet Göğüş Sanat Galerisi'nde açıldı. Türken, sergide kaligrafi sanatının daha fazla kişiye tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi. Harfleri, güzel biçimler vererek yazma sanatı olan kaligrafinin yazılara ruh kattığını belirten Türkmen, "Kaligrafi, duyarlılıkla ve özgün bir şekilde harfi, eskitip yorumlayarak sanatçının kişiliğiyle bir araya geldiği biçime dönüştürmektir" diye konuştu. Türkmen, kaligrafiye olan ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. 40 sanatçının eserinin yer aldığı sergi, 22 Mart'a kadar görülebilecek.
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‘Kaligrafinin Çağrısı: Ses’ sergisi açıldı
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