Mamak’ta dostluk kazandı

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MAMAK Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağıMamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçHazırlık maçlarının gerek taktiksel gerekse fiziksel açıdan takımın hangi seviyede olduğunu görmek açısında önemli olduğunu kaydeden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Antrenörü Faruk Beşok, "Hafta sonunda çok önemli bir maça çıkacağız. Bunun içinde gerekli tüm hazırlıklarımızı bu maç ile test ettik.Nitekim bunu başaracak güç ve kabiliyetimiz var" dedi.