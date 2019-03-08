Mamak’ta dostluk kazandı

MAMAK Belediye Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Petkim Spor maçı öncesi evinde Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Takımı ile hazırlık maçı yaptı.
Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maç 86-86 berabere bitti. Uzatma periyodunun yapılmadığı maçta dostluk kazandı.
Hazırlık maçlarının gerek taktiksel gerekse fiziksel açıdan takımın hangi seviyede olduğunu görmek açısında önemli olduğunu kaydeden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Antrenörü Faruk Beşok, "Hafta sonunda çok önemli bir maça çıkacağız. Bunun içinde gerekli tüm hazırlıklarımızı bu maç ile test ettik. Amacımız ligde kalan maçlarda galibiyet serisi yakalayıp play-off'larda boy göstermek.
Nitekim bunu başaracak güç ve kabiliyetimiz var" dedi.