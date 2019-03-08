Tezgâhın başına geçip satış yaptı

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile birlikte Derbent Pazaryerini ziyaret etti. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Köse, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf ile yakından ilgilenen Köse, tezgâhın başına geçerek portakal satışı yaptı. Esnaftan seçimlerde destek isteyen Köse, yaşlısından gencine, kadınından erkeğine herkesle sohbet ederek vatandaşın gönlünü kazandı. Esnafa ve vatandaşa kendisini tanıtan Köse, pazarcı tezgahının başına geçerek portakal sattı. Bir süre esnafa yardımcı olan başkan adayı, satın aldığı portakalları da tezgah başında keserek vatandaşa ikram etti. Köse, "Bizim davamız, hizmet davasıdır. Toplumun tüm kesimleriyle ayrı ayrı ilgileneceğiz. Pazarınız pazar olsun, bereketli olsun" dedi.