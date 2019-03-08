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Yenimahalle’ye ‘kent çiftliği’

Cumhur İttifakı adayı Tiryaki, Yenimahalle’yi ’nın cazibe merkezi haline getirecek kent çiftliği projesini açıkladı

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Yenimahalle’ye ‘kent çiftliği’
AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'den, Yenimahalle'yi Ankara'nın yeni cazibe merkezi yapacak Kent Çiftliği Projesi. Yenimahalle'de emsallerine göre 300 park büyüklüğünde olacak Kent Çiftliği, doğal tarım ve hayvancılığın yapılacağı, hayvanların özgürce insanlarla bir arada olacağı, müzeleri, festival alanları, yerel ürün pazarları, istihdam ve eğitim alanları ile Yenimahallelileri kent yaşamından uzaklaştırarak rehabilite merkezi olacak. Yenimahalle'nin hizmet belediyeciliği açısından çok büyük eksiklikleri bulunduğunu belirten Tiryaki, "15 yıllık belediyeciliğimizde Ankara'nın turizm merkezi haline gelen Hamamönü, 15 farklı müze projesi, Altınköy Açık Hava Müzesi gibi sayısız projeye imza attık. Ankara'da, AVM'ler ve Anıtkabir dışında ziyaret edilebilecek önemli mekanlar bizim belediyecilik yaptığımız 15 yılda Ankara'ya kazandırıldı. Yenimahallelileri hayvanlarla, doğa ile buluşturacak, sanatın kültürün merkezi olacak.Ankara'dan ve Türkiye'den turist çekecek bir projeye ihtiyaç var. Kent Çiftliği Projesi'ni de Yenimahalleliler onay verirse hayata geçireceğiz"dedi.
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Yenimahalle’ye ‘kent çiftliği’
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