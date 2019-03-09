Anatolium’da bugün Japon rüzgârı esecek

BUGÜN NELER OLDU

Alışverışınve eğlencenin adresiAnatolium AnkaraAlışveriş Merkezi, birbirindenkeyifli etkinlikleriile ziyaretçilerininbeğenisini kazanmayadevam ediyor. Hemyetişkinler hem deminikler için her ay farklıetkinliklere yer verenAnatolium AVM'de bugünsaat 13:00 ile 19:00 arasıgerçekleşecek ve Japon kültürünüyakından tanımamızısağlayacak etkinliklerdegeleneksel Japon kıyafetiolan kimono tanıtımı,Cosplay yarışması, StampRally etkinliği, Rakuİchikawa ile Manga Atölyesive daha birçok atölye çalışmalarıile dans gösterileride yer alacak.