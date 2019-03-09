Anatolium’da bugün Japon rüzgârı esecek

Alışverışın
ve eğlencenin adresi
Anatolium Ankara
Alışveriş Merkezi, birbirinden
keyifli etkinlikleri
ile ziyaretçilerinin
beğenisini kazanmaya
devam ediyor. Hem
yetişkinler hem de
minikler için her ay farklı
etkinliklere yer veren
Anatolium AVM'de bugün
saat 13:00 ile 19:00 arası
gerçekleşecek ve Japon kültürünü
yakından tanımamızı
sağlayacak etkinliklerde
geleneksel Japon kıyafeti
olan kimono tanıtımı,
Cosplay yarışması, Stamp
Rally etkinliği, Raku
İchikawa ile Manga Atölyesi
ve daha birçok atölye çalışmaları
ile dans gösterileri
de yer alacak.