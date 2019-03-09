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Anatolium’da bugün rüzgârı esecek

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Anatolium’da bugün Japon rüzgârı esecek
Alışverışın ve eğlencenin adresi Anatolium Ankara Alışveriş Merkezi, birbirinden keyifli etkinlikleri ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Hem yetişkinler hem de minikler için her ay farklı etkinliklere yer veren Anatolium AVM'de bugün saat 13:00 ile 19:00 arası gerçekleşecek ve Japon kültürünü yakından tanımamızı sağlayacak etkinliklerde geleneksel Japon kıyafeti olan kimono tanıtımı, Cosplay yarışması, Stamp Rally etkinliği, Raku İchikawa ile Manga Atölyesi ve daha birçok atölye çalışmaları ile dans gösterileri de yer alacak.
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Anatolium’da bugün Japon rüzgârı esecek
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