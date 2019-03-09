Ankara Metrosu kadın vatmanlara emanet

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'daKızılay, Çayyolu ve Törekent metro hattında 4 kadın vatman görev yapıyor. Kadın vatmanlar yaptıkları işin insanlar tarafından ilk etapta garipsenmesine rağmen işlerini severek yerine getiriyorlar. Kadın vatmanlar şöyle konuştu:İnsanlar alıştılar. Son zamanlarda göremiyoruz sizi, nerelerdeydiniz diye sorular oluyor. Yeni görenler tebrik ediyor. Cuma günü bir kadın Koru'da 'Hayırlı olsun, kadın görmek güzel' şeklinde sözler söyledi. Kadın az olduğu için dikkat çekmiyor ve yeni başladığımızı zannediyor. Eşim sınava sen de gir, ister yap ister yapma ama en azından yapabileceğini göster dedi. Öyle başladık ve sevdik.Erkek işi olarak görülüyor. Başladıktan sonra kendini kaptırıyorsun ve hareketliliği, makineleri seversen işi de seviyorsun zaten. Özellikle yolcularımız memnun olduklarını dile getiriyorlar. Gördüklerinde selam veriyorlar, tebrik ediyorlar. Bu da insanı gururlandırıyor. Kadınlar çoğalsın istiyoruz. Gelsinler. Her iş zordur ama işin içine girdikten sonra seveceklerini düşünüyorum. Biz de çoğalalım. Kadınlar istedikleri her şeyi başarabilirler. Ne iş yaparlarsa yapsınlar vazgeçmesinler, ayakta durmayı bilsinler.Çok mutluyum. İşimi severek yapıyorum. e işini severek yaptığını. Masa başı işi yapmaya başladığımda 'Bu bana göre bir iş değil' dedim. Ben daha çok aktif olmak istedim. Masa başında daha pasif olduğumu gördüm. Şu anda gayet memnunum, mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar bu işi yapmak istiyorlarsa engel gördükleri şeyi çözsünler önce. Mutlaka yapmak isterlerse zaten bu işin başına geçebilirler. Kadınlar çiçektir. Çiçekleri ezmeyelim.