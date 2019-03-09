Başkentliler toplu taşımada 18 bin lira unuttu

BUGÜN NELER OLDU

Başkentlıler, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında 2017'de toplam 18 bin lira unuttu. Unutulan eşyalar arasında şeker ölçüm cihazı, tartı, avize, bisiklet, telefon, tıraş makinesi gibi eşyalar bulunuyor. EGO Genel Müdürlüğü, 2017 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları bugün açık artırma yoluyla satışa sunacak. EGO otobüsleri ile Ankaray ve metroda unutulan eşyalar arasında altın, Türk Lirası ve döviz cinsinden para da bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında bulunan cüzdanların içinde 17 bin 944 TL, bin 152 dolar ve 50 euro unutuldu. 79 farklı kalemde toplanan eşyaların ihalesi, bugün saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde gerçekleştirilecek