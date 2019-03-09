Başkentte Regaip Kandili coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

AnkaralılarRegaip Kandili dolayısıyla camilere akın etti. Regaip Kandili coşkusu yaşandı. Kentin önemli manevi mekanlarından olan Hacı Bayram Veli Türbesi ve Camisi ile Kocatepe Camisi, Müslümanlar'ın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Hacı Bayram Veli Türbesi ve Camisi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki ve Ak Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Aslan vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Üç ayların başlangıcı Rabbim, tüm İslam alemini kurtuluşa erdirsin inşallah" ifadesini kullandı. Özhaseki de "Güzel bir gündeyiz. Rabbim bu günü ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile etsin diye dua ediyoruz. Bu günlerde yapılan dualar da zaten ret olmaz. Allah ülkemize dirlik versin, birlik versin, beraberlik versin, milletimizin büyüklüğü yüceliği daim olsun inşallah. Göklerde bayrağımız her zaman dalgalansın. Ezanımız her an okunsun. Kötülere Allah fırsat vermesin" dedi. Kasapoğlu ile Özhaseki vatandaşlara lokma ve kandil simidi dağıttı.