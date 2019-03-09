Fayans hırsızları tutuklandı

Altındağ'da bulunan 2 farklı inşaattan malzeme çalıp satan zanlılar Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince yapılan fiziki ve teknik takip sonucu yakalandı. 30 bin lira değerinde 18 adet vana, 16 adet boru, 231 paket çeşitli ebatlarda fayans ve dalgıç pompasını çaldıkları tespit edilen madde bağımlısı H.A., H.B. ve E.T., tutuklandı.

30 BIN LIRALIK ÜRÜN

İnşaat önlerine gelerek yoldan geçen araçlara ve yayalara aldırış etmeden ellerini kollarını sallayarak binlerce liralık malzeme çalan hırsızlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızların izine ulaştı. Fayans operasyonu ile hırsızları yakalayan polisler 30 bin liralık malzemeleri polislere teslim etti. 5 Mart'ta adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanırken çalıntı malları satın alan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.