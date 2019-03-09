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Geridönüşüm fabrikası kaçak istasyon oldu

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilen geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 66 bin 525 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Kahramankazan'daki geri dönüşüm fabrikasında atık yağdan kaçak akaryakıt üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'kalıp yağı' adı altında karışımlı akaryakıt üreten ve bu karışımı akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü belirlenen fabrikayı takibe aldı. Polislerin 6 ay süren takibi sonucu yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Geridönüşüm fabrikası kaçak istasyon oldu
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