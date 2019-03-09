Hepimiz mert’iz eren’iz

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü bugün sahasında Bursaspor'u konuk ediyor…Ankaragücü Kulübü Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz (19) ve Mert Turgut Çakır'ı (17) Bursaspor maçında anacak.Karşılaşmadan elde edilen gelirin tamamı da Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine bağışlanacak. SEDAT AĞÇAY CEZALIBaşkent ekibinde takım kaptanıSedat Ağçay sarı kart cezası nedeniylekarşılaşmada forma giyemeyecek. Bursaspor'dacezalı oyuncu yok. Tunay ve Barışise sakatlıkları nedeniyle takımdakiyerlerini alamayacaklar.