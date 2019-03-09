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Hepimiz mert’iz eren’iz

Ankaragücü ’de bugün BURSA’yı konuk edecek, trafik kazasında hayatını kaybeden iki taraftar isimleriyle tribünde olacak

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Hepimiz mert’iz eren’iz
Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü bugün sahasında Bursaspor'u konuk ediyor… Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Serkan Çınar'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS2'den ekranlara gelecek. Ankaragücü Kulübü Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar Eren Açıkgöz (19) ve Mert Turgut Çakır'ı (17) Bursaspor maçında anacak. Yönetim kurulu, üzerinde "Mert / Eren Unutmayacağız" yazılı 20 bin siyah tişörtü bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Eryaman Stadyumu'na gelecek taraftarlara dağıtacak. Karşılaşmadan elde edilen gelirin tamamı da Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine bağışlanacak. SEDAT AĞÇAY CEZALI
Ligdeki son 4 maçında yenilmeyen son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Ankaragücü, 30 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor. 9 haftalık galibiyet özlemini geçen Sivasspor'u 3-2 yenerek bitiren Bursaspor ise 27 puanla 15. basamakta bulunuyor. Başkent ekibinde takım kaptanı Sedat Ağçay sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Bursaspor'da cezalı oyuncu yok. Tunay ve Barış ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacaklar.
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Hepimiz mert’iz eren’iz
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