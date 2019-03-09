Hizmet bir telefon kadar yakınınızda

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşlariçin tam bir başvuru kaynağı ve danışma merkezi haline gelen Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 11 bin 623 çağrıya cevap verdi. Mamaklılar çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7/24 çağrı merkezini arayarak bilgi alıyor. Sosyal belediyecilik için teknolojinin bütün imkânlarını kullanan Mamak Belediyesi, çağrı merkezi hattından yılın ilk 3 ayı içinde 11 bin 623 çağrı alırken, dijital ortam, sosyal medya ve mailler üzerinden gelen elektronik çağrılardan ise 5 bin 622 talep ve öneri aldı. Belediye olarak her alanda vatandaşa en hızlı şekilde hizmet ulaştırmak için teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Başkan Akgül, "Haftanın 7 günü hizmet veren çağrı merkezimiz vatandaş için tam bir bilgi kaynağı olarak çalışmalarına devam ediyor" dedi.