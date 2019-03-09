Kadınların favorisi WİNG CHUN

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Ankara'da hem spor yapmak hem de kendilerini tehlikelere karşı korumak isteyen kadınların, Çin dövüş sanatları arasında yer alan 'Wing Chun'a ilgisi arttı. Wing Chun öğrenen kadınlar, kendilerine olan güvenin arttığını söyledi. Gruplar halinde eğitimlere katılan kadınlar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Çin dövüş sanatını öğrenirken, tehlikelere karşı kendilerini koruma yöntemlerini de geliştiriyor. Wing Chun eğitmeni Sönmez Şimşek, "Bir kadının saldırıya uğraması durumunda, kendini çok kısa ve etkili hareketlerle rakibin gücünü kullanarak etkisiz hale getirmesi söz konusu. Wing Chun'da vuruşlar mevcut. Bu vuruşlarla, güçsüz olan kişi güçlüyü etkisiz hale getirebiliyor" dedi.