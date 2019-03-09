Sancak Caddesi trafiğe açılıyor

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Kahramankazan'daesnaf ve halkın talebi üzerine 2005'te araç trafiğine kapatılarak yaya bölgesi haline getirilen Sancak Caddesi, yine bölge esnafı ve sakinlerinin talebiyle araç trafiğine açılıyor. Belediye ekipleri, Sancak Caddesi'nin yeniden araç trafiğine açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Satı Kadın Mahallesi'nde ilçenin en eski caddelerinden olan Sancak Caddesi'ni yeniden araç trafiğine açmak için kolları sıvadı. Sancak Caddesi, bölge esnafı ve sakinlerinin talepleri doğrultusunda 2005 yılında araç trafiğine kapatılmıştı. Kahramankazan kent merkezinde bulunan ve ilçenin ana arterlerinden olan 150 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki Sancak Caddesi'nin zemini asfalttan klinker tuğlaya dönüştürülmüştü. Ayrıca caddeye kent mobilyaları yerleştirilerek, çevre düzenlemesi yapılmıştı. Böylece Sancak Caddesi yaya bölgesi haline getirilmişti.