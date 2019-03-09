Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Son Mayalı hırsız da kıskıvrak yakalandı

Son Mayalı hırsız da kıskıvrak yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Son Mayalı hırsız da kıskıvrak yakalandı
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kapkaç suçu işleyen cezaevi firarisi Garip Mayalı, isimli şahıs saklandığı araç içerisinde kıskıvrak yakalandı. Adeta yürüyen suç makinesi olan 45 farklı suç kayı olan Garip Mayalı'nın en son 4 Mart'ta bir otomobilden kapkaç yoluyla 100 bin lira çaldığı ortaya çıktı. Zanlının daha önce de İstanbul'da araba ile kapkaç olayına karıştığı öğrenildi. 17 yıl kesinleşmiş infaz cezası olan ve sabıkası bir hayli kabarık olan Mayal'nın cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Mayalı 5 Mart'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 ayrı dosyadan tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Mayalı hırsız da kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN