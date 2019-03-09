Son Mayalı hırsız da kıskıvrak yakalandı

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AnkaraAsayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada kapkaç suçu işleyen cezaevi firarisi Garip Mayalı, isimli şahıs saklandığı araç içerisinde kıskıvrak yakalandı. Adeta yürüyen suç makinesi olan 45 farklı suç kayı olan Garip Mayalı'nın en son 4 Mart'ta bir otomobilden kapkaç yoluyla 100 bin lira çaldığı ortaya çıktı. Zanlının daha önce de İstanbul'da araba ile kapkaç olayına karıştığı öğrenildi. 17 yıl kesinleşmiş infaz cezası olan ve sabıkası bir hayli kabarık olan Mayal'nın cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Mayalı 5 Mart'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 ayrı dosyadan tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.